Информация о том, что Олега Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги, пока официально не подтверждена
Журналист Виктория Ивлева, которая изначально об этом сообщила со ссылкой на источники, позже не исключила, что это могла быть дезинформация и призвала дождаться утра, пока что-то выяснится. Ранее Ивлева написала в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым на борту вылетел в 23 часа из Салехарда. Она выразила надежду, что он летит в Киев. Данных из других источников на этот счет по прежнему нет. В региональном управлении ФСИН от комментариев отказались. Сестра Сенцова Наталья Каплан не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе также не сообщает об освобождении украинского режиссера, в то же время, после поста Ивлевой, он обнародовал видео танцующего человека без комментариев.
Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Свою вину он не признаёт. С 14 мая он проводит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
begly_ 12 августа 2018 | 05:43
Да эти аблакаты и на костях спляшут. Как и менты они., национальности не имеют.
fresh_breeze 12 августа 2018 | 06:14
"Журналист Виктория Ивлева..." Написано так, будто это Пол Маккартни, типа имя, известное всему миру.
Начинаешь искать, кто это, и оказывается, что это ещё одно недоразумение, специализирующееся на антироссийской истерии.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Ранее Ивлева написала в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым на борту вылетел в 23 часа из Салехарда. Она выразила надежду, что он летит в Киев. "
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Может, вылетел самолёт.
А может, не вылетел.
Может, вылетел в Киев.
А может, вылетел куда-то в другое место, Россия ведь большая, такие "заповедные" места в ней есть, что Лабытнанга после них выглядит аки Сочи в бархатный сезон.
aallttoo 12 августа 2018 | 06:23
в такую рань пригожинские одиннадцатирублевые уже на посту - мечут не бисер на вентилятор.
Значит - правда