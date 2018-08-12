Информация о том, что Олега Сенцова вывезли из колонии Лабытнанги, пока официально не подтверждена

Журналист Виктория Ивлева, которая изначально об этом сообщила со ссылкой на источники, позже не исключила, что это могла быть дезинформация и призвала дождаться утра, пока что-то выяснится. Ранее Ивлева написала в Фейсбуке, что самолет с Сенцовым на борту вылетел в 23 часа из Салехарда. Она выразила надежду, что он летит в Киев. Данных из других источников на этот счет по прежнему нет. В региональном управлении ФСИН от комментариев отказались. Сестра Сенцова Наталья Каплан не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Адвокат осужденного Дмитрий Динзе также не сообщает об освобождении украинского режиссера, в то же время, после поста Ивлевой, он обнародовал видео танцующего человека без комментариев.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Свою вину он не признаёт. С 14 мая он проводит голодовку, требуя освободить всех украинских политзаключенных в России.