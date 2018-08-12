Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что некоторые участники покушения на него скрываются в Перу

Он призвал власти этой страны поймать их и выдать. По его словам, МИД Венесуэлы уже вступил в соответствующие контакты с перуанскими властями. При этом Мадуро сказал, что не верит в то, что президент США Дональд Трамп будет укрывать преступников, хотя, по его словам, именно из

Майами был активирован один из дронов, взорвавшийся прямо рядом с президентской трибуной в Каракасе в прошлую субботу. Ранее власти Венесуэллы говорили только о США и Колумбии как о странах, где якобы находятся организаторы покушения, и просили выдать подозреваемых.