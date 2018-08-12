Стали известны некоторые подробности о личности угонщика пассажирского самолет в Сиэтле

Как пишет Associated Press со ссылкой на местные власти, 29-летний Ричард Рассел 3,5 года работал в авиакомпании Horizon Air и обладал разрешением на нахождение в воздушных суднах, хотя и не был лицензированным пилотом. Он использовал буксировочный тягач для того, чтобы вывести воздушное судно на взлетно-посадочную полосу, после чего перебрался в кабину пилота и поднял самолет в воздух. Власти пока не знают, откуда у Рассела навыки управления самолетом и как он смог сделать несколько петель перед тем, как разбился. Bombardier упал в заливе Пьюджет спустя час после вылета. Его сопровождали истребители F-15, поднятые по тревоге с авиабазы в Портленде, но, по словам источников агентства, боевые самолеты непричастны к крушению лайнера. На борту, кроме угонщика, больше никого не было.