540 семей в Барнауле исключены из программы социальной помощи

Большинство супругов, ставшие за последние годы родителями, годами стояли в очереди на получение жилищного сертификата, по которому из бюджета им должны возместить от 30 до 45% стоимости новой квартиры. Как сообщил местному изданию «Наши Новости» представитель общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг, из очереди удалены те, кто достиг 35-лет и, таким образом, больше не отвечает критериям программы государственной помощи.

Отмечается, что в этом списке были многодетные пары и те, кто ожидал компенсации с 2010 года. Ныне в очереди на получение жилья в регионе по программе «Молодая семья» числится более 6 тысяч семей. Те из них, кому грозит исключение из программы, объединились в инициативную группу и написали открытое письмо врио губернатора Алтайского края Виктору Томенко. Люди требуют увеличить финансирование программы и привлечь федеральные средства. В горадминистрации сообщили, что средств на это в нынешнем году нет.