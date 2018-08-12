В Петербурге сегодня вспоминают погибших моряков подлодки «Курск»

В 18-ю годовщину трагедии в городе пройдут памятные мероприятия. В полдень в Николо-Богоявленском Морском соборе отслужат панихиду по погибшим. В 14 часов родные и близкие экипажа соберутся на Серафимовском кладбище. Там будут отданы воинские почести погибшим подводникам, состоится возложение цветов к мемориалу атомного подводного ракетного крейсера. На Серафимовском мемориальном кладбище похоронены 32 члена экипажа подлодки «Курск». Аналогичные мемориалы созданы в Севастополе, Курске и других городах. Атомная подводная лодка затонула в Баренцевом море 12 августа 2000 года во время учений. Погиб весь экипаж — 118 человек.