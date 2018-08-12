Двое московских полицейских получили ножевые ранения при задержании вора

Инцидент произошел минувшим вечером в магазине на Волгоградском проспекте, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства. Там отметили, что стражи порядка применили табельное оружие, преступник тоже ранен. Вместе с полицейскими он доставлен в больницу.