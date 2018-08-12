Двое московских полицейских получили ножевые ранения при задержании вора
Инцидент произошел минувшим вечером в магазине на Волгоградском проспекте, сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу столичного главка ведомства. Там отметили, что стражи порядка применили табельное оружие, преступник тоже ранен. Вместе с полицейскими он доставлен в больницу.
Комментарии2
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old44 12 августа 2018 | 03:22
нож, кинжал, сабля - это не оружие, а элемент национальной одежды
zemljanka 12 августа 2018 | 03:25
Всем - выжить.