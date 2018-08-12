Министр обороны Сергей Шойгу посоветовал немцам спросить у своих дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы». «Мы готовы к нормальному сотрудничеству, но никак не с позиции силы», — резюмировал глава военного ведомства. Так он отреагировал на заявление немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала таблоиду Бильд в апреле нынешнего года. По ее словам, властям Германии следует избрать более жесткий курс при выстраивании отношений с Россией. Тогда она отметила, что президент России Владимир Путин «не терпит слабости».