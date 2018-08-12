Сергей Шойгу посоветовал немцам спросить у своих дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы»
Министр обороны Сергей Шойгу посоветовал немцам спросить у своих дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы». «Мы готовы к нормальному сотрудничеству, но никак не с позиции силы», — резюмировал глава военного ведомства. Так он отреагировал на заявление немецкого министра обороны Урсулы фон дер Ляйен, которое она сделала таблоиду Бильд в апреле нынешнего года. По ее словам, властям Германии следует избрать более жесткий курс при выстраивании отношений с Россией. Тогда она отметила, что президент России Владимир Путин «не терпит слабости».
Комментарии6
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irdo 12 августа 2018 | 03:12
Сергей Шойгу посоветовал немцам спросить у своих дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы»
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Совсем-совсем не умный потешный генерал
zemljanka 12 августа 2018 | 03:23
irdo: Кретин. Совсем-совсем. Енерал.
zztop1960 12 августа 2018 | 03:21
Если немец говорит с русским с позиции силы , то на помощь русскому приходят ещё девять русских , иначе немца не победить
anemon 12 августа 2018 | 03:22
Как бы то ни было, но мой отец не за то воевал, что вы со страной сделали.
danko_vibla 12 августа 2018 | 03:24
anemon: на какой стороне ромашка артемом?
niknik 12 августа 2018 | 03:22
Он льстит под себя)))