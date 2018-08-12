ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году
ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году. Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рэя. Отмечается, что Гаррет, как член парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, побывал на закрытом брифинге ФБР. Он отметил, что, по мнению представителей разведки, «российское вмешательство» должно посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.
Комментарии3
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zemljanka 12 августа 2018 | 03:19
Своих нациков достаточно в любой стране.
danko_vibla 12 августа 2018 | 03:27
zemljanka: не это был Путин. Я его там видел. Старуха данко1 спец из маями подтвердит.
sacranus 12 августа 2018 | 03:30
Допрыгались ольгинские