ФБР подозревает Россию в причастности к массовым протестам ультраправых в Шарлотсвилле в 2017 году. Об этом сообщил CNN депутат от республиканской партии Том Гаррет со ссылкой на директора ведомства Кристофера Рэя. Отмечается, что Гаррет, как член парламентских комитетов по внутренней безопасности и по международным отношениям, побывал на закрытом брифинге ФБР. Он отметил, что, по мнению представителей разведки, «российское вмешательство» должно посеять вражду между жителями США и подорвать их доверие к западным демократиям.