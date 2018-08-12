Олега Сенцова, по некоторым данным, вывезли из колонии в Лабытнанги

Самолет, на борту которого, возможно, находится украинский режиссер, вылетел в 23 часа из Салехарда. «Надеюсь, следующая остановка Киев», — написала в Фейсбуке журналист Виктория Ивлева, выразив надежду, что Сенцов спасен. Официального подтверждения этой информации, как и данных из других источников на этот счет, пока нет. В пресс-службе управления ФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу не стали это комментировать. Согласно данным портала Flightradar24, самолетов из Салехарда в это время не вылетало.

Олег Сенцов в 2015 году был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний всех украинских политзаключенных.