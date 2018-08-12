Британский лауреат Нобелевской премии по литературе Видиадхар Сураджпрасад Найпол скончался в возрасте 85 лет
Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си. По ее информации, писатель, родившийся на Тринидаде и Тобаго, умер в окружении семьи в своем доме в Лондоне.
Самыми известными произведениями Найпола стали романы «Дома для мистера Бисваса» и «Территория тьмы». В 1971 году он стал лауреатом Букеровской премии, а в 2001 году — Нобелевской премии.
Комментарии1
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zemljanka 12 августа 2018 | 02:32
Покойся с миром. Прочту книги. Ничего не слышала о нем и его книгах.