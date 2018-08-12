Сирийские боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника

Он был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков. По его словам, инцидент произошел 11 августа в темное время суток. Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет.