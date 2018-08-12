Сирийские боевики попытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим с помощью беспилотника
Он был запущен с территории Идлибской зоны деэскалации, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон Алексей Цыганков. По его словам, инцидент произошел 11 августа в темное время суток. Воздушная цель была уничтожена штатными зенитными огневыми средствами на безопасном удалении от авиабазы. Пострадавших и материального ущерба нет.
Комментарии2
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na555 12 августа 2018 | 02:41
Беспилотник им Израиль продал?
proxozhij 12 августа 2018 | 03:03
Какая база? Фюрер же их всех вывел три раза.... На чистую воду.