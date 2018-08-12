Тегеран объявил о скорой доставке из России второй партии обогащенного урана
Первая была получена от российской стороны около семи месяцев назад, заявил представитель Организации по атомной энергии Ирана, слова котолрого передает иранское агентство Fars News. Он отметил, что после подписания ядерной сделки, Иран остановил производство 20% ядерного топлива и вывез его излишки на хранение в Россию. По его словам, речь идет примерно о 10 партиях урана. Любая из них может использоваться год, так что у Ирана есть топливо для исследовательского ядерного реактора Тегерана как минимум на семь-восемь лет.
Комментарии2
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basoff 12 августа 2018 | 02:24
Ждем новых санкций с ущербом в 100 раз превышающим прибыль от этой сделки? Садо-мазо )
navsegda 12 августа 2018 | 02:56
Интересно другое , откуда у некоторых государств таких как Иран и Сев.Корея вообще взялись ядерные технологии ? И то что эти страны ярые анти американисты не совпадение . Так или иначе , но за распространение придётся кое кому отвечать