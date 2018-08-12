В соцсетях появилась информация о том, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел в 23 часа из Салехарда

Об этом в частности, написал в телеграмме активист Николай Левшиц со ссылкой на друзей украинского режиссера. Журналист Виктория Ивлева выразила надежду, что Сенцов спасен. «Надеюсь, следующая остановка Киев», — написала она в Фейсбуке, не уточнив подробностей и источника информации.

Между тем, согласно данным сайта Флайтрадар, самолетов из ЧСалехарда в это время не вылетало.

Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных.