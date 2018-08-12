В соцсетях появилась информация о том, что самолет с Олегом Сенцовым вылетел в 23 часа из Салехарда
Об этом в частности, написал в телеграмме активист Николай Левшиц со ссылкой на друзей украинского режиссера. Журналист Виктория Ивлева выразила надежду, что Сенцов спасен. «Надеюсь, следующая остановка Киев», — написала она в Фейсбуке, не уточнив подробностей и источника информации.
Между тем, согласно данным сайта Флайтрадар, самолетов из ЧСалехарда в это время не вылетало.
Олег Сенцов приговорен к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в подготовке терактов в Крыму. Свою вину он не признаёт. 14 мая Сенцов начал голодовку с требованием освободить из российских тюрем и колоний украинских политзаключенных.
Комментарии12
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agamasat 12 августа 2018 | 02:10
Невероятно! Будем надеяться, что это так, и что во время голодовки не произошли неисправимые изменения в организме.
danko_vibla 12 августа 2018 | 02:26
agamasat: теперь только в раду и в пасе. Ты будешь встречать?
danko_vibla 12 августа 2018 | 02:30
agamasat: я думаю все хохлотролли толпой с диванов пойдут встречать.
juche 12 августа 2018 | 02:58
Почему евреи все узнают первыми.
dm2 12 августа 2018 | 03:17
juche: как почему? Потому что евреи управляют миром.
Не знал что ли? К ним стекается вся информация . . . Все им подвластно ;))
agamasat 12 августа 2018 | 03:00
danko_vibla: danko_vibla: вы, что, твари, берега попутали - против путена поперли?!
zemljanka 12 августа 2018 | 02:14
Пусть свершится чудо, и парня спасут.
samara2012 12 августа 2018 | 02:20
Пусть это будет неожиданной ПРАВДОЙ и , Олегу поправиться.....
gригорьич 12 августа 2018 | 02:39
Борітеся — поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава. І воля святая!
salut__521 12 августа 2018 | 02:43
Неладно что-то в фашистском государстве. Фюрер просто так своих заложников не освобождает. Темнит, сволочь...
agamasat 12 августа 2018 | 02:49
... и чтобы самолет долетел. От кремля можно ждать всякой подлянки - там же гебешные отморозки сидят.
proxozhij 12 августа 2018 | 02:58
Зассал прыщ кремлевский, а памперс Песков дома забыл.