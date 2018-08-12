В столичном регионе в сентябре и октябре ожидается «бабье лето»

Об этом свидетельствуют высокое давление и антициклон, сообщил Интерфаксу исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев. Он также отметил, что август покажет температуры выше климатической нормы и это продлится и в большую часть сентября.

Накануне в Москву после похолодания вернулась жаркая погода. В некоторых районах воздух прогрелся почти до 27 градусов.

Сегодня будет еще теплее. Днем ожидается до 30 градусов. Правда, местами может пройти небольшой кратковременный дождь.

На следующей неделе синоптики пообещали облачность и осадки, хотя и без сильного снижения температуры.