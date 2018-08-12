В Бухаресте начался еще один антиправительственный митинг. В нем участвуют тысячи человек
В нем участвуют тысячи человек. По данным Би-би-си, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу на улицы румынской столицы вышли более 50 тысяч человек, выступая против коррупции и низких зарплат. Акцию разогнала полиция, более 400 человек пострадали, в том числе, и сотрудники правопорядка. Президент страны Клаус Иоаннис осудил действия правоохранителей, назвав их «несоразмерными».
Комментарии3
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vpu2011 12 августа 2018 | 01:38
Русские всегда на "цыган" свысока смотрят, а они вот так сходу русским пресмыкающимся мастер класс показывают.
ed10075 12 августа 2018 | 02:07
От таких новостей у нашего Кащея в животе предательски урчит. Страшно!
skanon 12 августа 2018 | 02:16
Видно, там многих, уже, достало... Нефть не спасает.