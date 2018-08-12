В Бухаресте начался еще один антиправительственный митинг. В нем участвуют тысячи человек

В нем участвуют тысячи человек. По данным Би-би-си, пока что демонстрация проходит мирно. В пятницу на улицы румынской столицы вышли более 50 тысяч человек, выступая против коррупции и низких зарплат. Акцию разогнала полиция, более 400 человек пострадали, в том числе, и сотрудники правопорядка. Президент страны Клаус Иоаннис осудил действия правоохранителей, назвав их «несоразмерными».