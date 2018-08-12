Наркоторговец из Нигерии, укусивший московского полицейского, приговорен к 10 годам лишения свободы

Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Эпизод произошел в 2015 году. Нигериец был задержан, когда пытался продать наркотик безработному музыканту в одном из столичных кафе. Как говорится в материалах дела, при задержании он укусил старшего оперуполномоченного за голень, причинив ему «физическую боль».