Наркоторговец из Нигерии, укусивший московского полицейского, приговорен к 10 годам лишения свободы
Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Эпизод произошел в 2015 году. Нигериец был задержан, когда пытался продать наркотик безработному музыканту в одном из столичных кафе. Как говорится в материалах дела, при задержании он укусил старшего оперуполномоченного за голень, причинив ему «физическую боль».
Комментарии6
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proxozhij 12 августа 2018 | 01:24
А сколько лет дадут, если Путина укусить, миллиард?
vladimir_ka 12 августа 2018 | 01:41
Вообщем, сажали его не за продажу наркоты, а за то, что полицейского укусил? :-)
vor_on 12 августа 2018 | 01:43
полицаю-лимитчику квартирку хоть подарите, бесстыжие...
kokapu 12 августа 2018 | 01:52
Всего лишь укусил? А ведь мог бы и съесть.
savl_1 12 августа 2018 | 01:56
Полицейский ни фига в музыке не понимает.
viktorova 12 августа 2018 | 02:09
Надеюсь, полицейскому уколы от бешенства поставили.