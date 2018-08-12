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01:06, 12 августа 2018

Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган отметил, что в расчетах со странами Евросоюза он хотел бы использовать евро, чтобы отказаться от долларов, передает агентство Anadolu.

Комментарии

6

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sadda 12 августа 2018 | 01:13

Да кому сдалась турецкая валюта?! Путирасты предпочитают американские доллары.

tks 12 августа 2018 | 01:14

Кому она нафиг нужна, валюта Эрдоганища?

koshkaedu 12 августа 2018 | 01:46

Валюта, которая не стоит бумаги, на которой себя изображает? Эрдоган просто спятил.

nikvol 12 августа 2018 | 02:08

Это правильно. Но опасно - нападения на Ирак и Ливию странным образом воспоследствовали озвучиванию их лидерами намерения отказаться от американского доллара в международных расчетах.

tks 12 августа 2018 | 02:14

nikvol: На страну НАТО нападут страны НАТО? Поллюционные надежды путинских пропагандонов.

demokratia 12 августа 2018 | 02:10

Эрдоган слетает с катушек.

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