Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной

Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган отметил, что в расчетах со странами Евросоюза он хотел бы использовать евро, чтобы отказаться от долларов, передает агентство Anadolu.