Турция готовится перейти на расчеты в национальной валюте в торговле с Россией, Китаем, Ираном и Украиной
Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, именно с этими странами у Турции самый большой торговый оборот. Эрдоган отметил, что в расчетах со странами Евросоюза он хотел бы использовать евро, чтобы отказаться от долларов, передает агентство Anadolu.
Комментарии6
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sadda 12 августа 2018 | 01:13
Да кому сдалась турецкая валюта?! Путирасты предпочитают американские доллары.
tks 12 августа 2018 | 01:14
Кому она нафиг нужна, валюта Эрдоганища?
koshkaedu 12 августа 2018 | 01:46
Валюта, которая не стоит бумаги, на которой себя изображает? Эрдоган просто спятил.
nikvol 12 августа 2018 | 02:08
Это правильно. Но опасно - нападения на Ирак и Ливию странным образом воспоследствовали озвучиванию их лидерами намерения отказаться от американского доллара в международных расчетах.
tks 12 августа 2018 | 02:14
nikvol: На страну НАТО нападут страны НАТО? Поллюционные надежды путинских пропагандонов.
demokratia 12 августа 2018 | 02:10
Эрдоган слетает с катушек.