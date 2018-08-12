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01:05, 12 августа 2018

Тегеран объявил о возврате из России партии выскообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки

Тегеран объявил о возврате из России второй партии выскообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки. Топливо будет обеспечивать работу исследовательского реактора, сообщает агентство Fars со ссылкой на Организацию атомной энергетики Ирана. Там напомнил, что по условиям ядерной сделки 2015 года, Иран прекращал производство обогащенного урана в обмен на поставки ядерного топлива из-за рубежа. Однако выход США из соглашения ставит эти договоренности под угрозу.

Комментарии

6

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koshkaedu 12 августа 2018 | 01:34

А размороженные $100 миллиардов Иран вернёт на депозит?

stalin_vsegda_zhiv 12 августа 2018 | 01:44

koshkaedu: А с какой стати Иран должен это делать?! Кто кинул на сделке, тот и остается с носом.

koshkaedu 12 августа 2018 | 01:50

stalin_vsegda_zhiv: Это верно, но $100 миллиардов скоро кончатся,
а жить-то дальше надо?

zemljanka 12 августа 2018 | 02:11

koshkaedu: Народ Ирана сметет мракобесов. Сегодна на стадионе было слышно...

viktorova 12 августа 2018 | 02:05

Печально, что в друзьях России только Иран и другие изгои, но не США, Великобритания и другой развитый мир.

demokratia 12 августа 2018 | 02:07

Два изгоя. Афера.

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