Тегеран объявил о возврате из России партии выскообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки

Тегеран объявил о возврате из России второй партии выскообогащенного урана, вывезенного из страны в рамках ядерной сделки. Топливо будет обеспечивать работу исследовательского реактора, сообщает агентство Fars со ссылкой на Организацию атомной энергетики Ирана. Там напомнил, что по условиям ядерной сделки 2015 года, Иран прекращал производство обогащенного урана в обмен на поставки ядерного топлива из-за рубежа. Однако выход США из соглашения ставит эти договоренности под угрозу.