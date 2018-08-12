В ситуацию с задержанным на Украине российским танкером «Механик Погодин» вмешалась омбудсмен Татьяна Москалькова
Она обратилась к уполномоченной Верховной рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать помощь экипажу, передает ТАСС. Москалькова также попросила предоставить возможность связаться с капитаном или старпомом судна. В случае согласия украинской стороны, она планирует посетить наших моряков в порту города Херсона.
Танкер «Механик Погодин» был задержан 10 августа. В Киеве утверждают, что судно, принадлежащее компании, находящейся под украинскими санкциями, пыталось незаконно выгрузить нефтепродукты.
Комментарии4
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
davi__koloradov 12 августа 2018 | 01:16
Не боись, Москалькова, не оголодает команда, чай не в рашке. Будут сало Украинское жрать, горилку пробовать. Отдохнут от российского пальмового масла.
zloy_sok 12 августа 2018 | 01:19
А как именно обратилась? Мимо нее кругами на машине каталась и из форточки что-то кричала? Ну, это точно должно сработать...
konogen 12 августа 2018 | 02:04
Можно я саркастически улыбнусь?...
zemljanka 12 августа 2018 | 02:06
Москалькова, все помнят, как не допускали к Сенцову. Спится хорошо по ночам?
Загублен без вины режиссер Олег Сенцов...
А морякам - благополучного возвращения в родную гавань.