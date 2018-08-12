Очередную попытку отправить в космос автоматический зонд «Паркер» для изучения Солнца предпримут уже сегодня
Накануне старт запуска уникальной исследовательской станции был перенесен.
Обратный отсчет для старта аппарата Parker Solar Probe накануне давали несколько раз. Всякий раз обнаруживались странности в показаниях бортовых датчиков. Миссию готовили не менее 10 лет, поэтому рисковать не стали и решили все перепроверить. Перенесли на резервное время. Звучное имя зонд получил в честь американского астронома Юджина Паркера, который сформулировал гипотезу о существовании «солнечного ветра». Исследовательский модуль будет лететь к Солнцу семь лет и к декабрю 2024 года окажется у звезды на расстоянии семь раз более близком, нежели орбита самой близкой планеты, — Меркурия. До «Паркера» так близко к Солнцу не приближался еще ни один рукотворный космический аппарат. Зонд окажется в экстремальных температурных условиях, ему предстоит работать в условиях радиоактивности и излучения. На земле ждут новых данных о составе солнечной атмосферы и, конечно, фотоснимков солнечной короны.
Кстати, стартующий аппарат доставит к звезде блок памяти, на котором записаны имена более миллиона жителей Земли. Желающим войти в их число нужно было лишь оставить электронную заявку на специальном сайте.
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