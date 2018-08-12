Z Архив новостей новости
5 0 6 0
00:02, 12 августа 2018

Пятый саммит прикаспийских государств открывается сегодня в казахском Актау

По его итогам планируется подписать ряд документов, в том числе Конвенцию о Каспийском море.

Пять стран, чьи берега омывает Каспий, должны окончательно договориться, как они разделят море. Его особенность в том, что, с одной стороны, это внутриконтинентальный водоем, который не связан с Мировым океаном и поэтому , морское право к нему неприменимо. А с другой – по составу воды и особенностям дна он не может считаться и озером. Так что не применимы и принципы по отношению к трансграничным озерам, поясняли «Коммерсанту» в российском МИДе. В Конвенции же, как передает ТАСС, говорится, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. А дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними. Над положениями этого документа работали два десятка лет. Впрочем, как пояснили газете на Смоленской площади, после подписания Конвенции формат такого диалога, как Каспийский саммит не завершится. В МИДе дали понять, что речь может идти и о новой региональной структуре.

На саммит прилетают главы пяти прикаспийских государств, в том числе и Владимир Путин.

Комментарии

0

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 552 6 8598 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 12141 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 348 6 35165 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11275 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 145 6 15487 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Новости

Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться По данным ФОМ, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения…

5 62 6 16567
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15541 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13626 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 66 6 7880 10.08
Kмосква, мнения
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7677 09.08
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35899 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 347 6 43161 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 159 6 20143 11.08
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 81 6 10354 08.08
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Екатерина Проничева: Москва стала очень дружелюбна к тем, кто в ней живет Москва – очень красивый город, он стал очень человечным. Я живу в центре, мне больше всего нравится то, что в выходной день можно собраться и пойти погулять…

5 88 6 11783 09.08
Kмосква, мнения
Новости

Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов…

5 58 6 7707

Популярное за неделю

Новости

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника Ведомство хочет взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП два года назад на Кутузовском проспекте…

5 16 6 22040
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 154 6 142933 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 77 6 14525 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 18 6 429589 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 308 6 181619 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7176968
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608449

Сегодня в эфире