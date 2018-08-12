Пятый саммит прикаспийских государств открывается сегодня в казахском Актау

По его итогам планируется подписать ряд документов, в том числе Конвенцию о Каспийском море.

Пять стран, чьи берега омывает Каспий, должны окончательно договориться, как они разделят море. Его особенность в том, что, с одной стороны, это внутриконтинентальный водоем, который не связан с Мировым океаном и поэтому , морское право к нему неприменимо. А с другой – по составу воды и особенностям дна он не может считаться и озером. Так что не применимы и принципы по отношению к трансграничным озерам, поясняли «Коммерсанту» в российском МИДе. В Конвенции же, как передает ТАСС, говорится, что основная площадь водной поверхности Каспия остается в общем пользовании России, Ирана, Казахстана, Азербайджана и Туркмении. А дно и недра делятся соседними государствами на участки по договоренности между ними. Над положениями этого документа работали два десятка лет. Впрочем, как пояснили газете на Смоленской площади, после подписания Конвенции формат такого диалога, как Каспийский саммит не завершится. В МИДе дали понять, что речь может идти и о новой региональной структуре.

На саммит прилетают главы пяти прикаспийских государств, в том числе и Владимир Путин.