Десятки тысяч человек приняли участие в гей-параде в Праге

Как передает радио «Свобода», демонстранты несли радужные флаги, призывая к защите прав человека любой сексуальной ориентации на любовь и семью. В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить нападений праворадикалов. Почетным гостем парада в этом году стала модель-трансгендер из Нидерландов Луиза Ламерс. Лейтмотивом фестиваля, который завершится в воскресенье, 12 августа, стала тема семьи.