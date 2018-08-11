Десятки тысяч человек приняли участие в гей-параде в Праге
Как передает радио «Свобода», демонстранты несли радужные флаги, призывая к защите прав человека любой сексуальной ориентации на любовь и семью. В районе проведения шествия дежурили сотни полицейских, чтобы не допустить нападений праворадикалов. Почетным гостем парада в этом году стала модель-трансгендер из Нидерландов Луиза Ламерс. Лейтмотивом фестиваля, который завершится в воскресенье, 12 августа, стала тема семьи.
Комментарии21
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nestor199 11 августа 2018 | 23:13
Да, Навальный столько педерастов в Москве не найдет.
maestro_air 11 августа 2018 | 23:22
nestor199: один ты бедолага остался...
v_bnd 11 августа 2018 | 23:23
nestor199: согласен ! В маленькой Чехии "этих самых" больше, чем свободных людей на московии :)
skif_05 11 августа 2018 | 23:53
v_bnd:
В Киеве на параде, гомосеков было больше, чем представителей украинской церкви киевского патриархата.
aleks_3310 11 августа 2018 | 23:56
nestor199: Откуда знаешь, уже пробовал что ли?
skif_05 11 августа 2018 | 23:59
aleks_3310:
Поговаривают, что Гудков бойфренд Навального.
grazschdanin 11 августа 2018 | 23:29
Ни у кого нет права извращать понятия. Семья - это союз мужчины и женщины. И детей, появившихся в этом союзе. Говномесы украли у детей радугу, а теперь пытаются украсть «семью» у общества.
kamen_12 11 августа 2018 | 23:45
grazschdanin: Есть право, то есть закон. Брак для всех.
grazschdanin 11 августа 2018 | 23:50
kamen_12: Ну ка, ну ка, что за «закон» есть? И у кого?
kamen_12 11 августа 2018 | 23:53
grazschdanin: В Германии например, в Чехии может тоже... Трахай свою жену, или не стоит? Отчего не здоровое любопытство?
skif_05 11 августа 2018 | 23:55
kamen_12:
Правильно, для всех. Можно с собачкой, кошечкой, медвежонком...
В законе же не прописано, что брак это союз человека с человеком.
kamen_12 11 августа 2018 | 23:58
skif_05: Люди это не собачки и кошечки. И не медвежата тоже. Тебе не пох, кто кого трахает? То ли ты ты свою жену в попу, толи мужики друг дружка? Ты активист?
skif_05 12 августа 2018 | 00:04
kamen_12:
Да пусть хоть тараканов трахают в уединенном месте. Главное чтобы они свои извращения и содомитский облик в публичных и общественных местах не демонстрировали.
kamen_12 12 августа 2018 | 00:07
skif_05: Если хотят, пусть развлекаются. Не нравится, выключи ящик. Или трахни девку всем назло, если дают.
aleks_3310 12 августа 2018 | 00:04
grazschdanin: Озабоченный, забудь про общество, задумайся о себе! А у тебя то они что украли?
ivanov356 11 августа 2018 | 23:31
поьянки доджны не покидатьб сексуалсьных братков, простите при гожинские
skif_05 11 августа 2018 | 23:57
ivanov356:
Ни одна либеральная мразь никогда не осудит выходки содомитов, гомосеков, педофилов и прочих извращенцев.
perepusk 11 августа 2018 | 23:41
Пидор и в Африке пидор! На Таймыр их всех!
kamen_12 11 августа 2018 | 23:51
perepusk: А чё не нравятся люди? Конкуренты?
skif_05 12 августа 2018 | 00:01
kamen_12:
Разве гомики и либерасы люди?
kamen_12 12 августа 2018 | 00:05
skif_05: Нормальные люди, Фреди Меркури или Пётр Ильич Чайковский например.