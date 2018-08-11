На борту самолета компании «Аэромехико» в  аэропорту столицы Мексики сегодня сработал сигнал о пожаре

Лайнер готовился вылететь в курортный город Пуэрто-Вальярта. Как пишет местная пресса, 65 пассажиров экстренно покинули самолет по надувным аварийным трапам. Сведений о пострадавших не поступало. Самолет не пострадал. «Аэромехико» пока инцидент не прокомментировала. 31 июля самолет этой же авиакомпании разбился и сгорел. На борту находились 99 пассажиров и четыре члена экипажа. Из них 98 пострадали, но никто не погиб.