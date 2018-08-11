Автор громких антидопинговых расследований назвал Томаса Баха главным оппонентом в борьбе с запрещенными препаратами

Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор громких антидопинговых расследований, назвал президента МОК Томаса Баха главным оппонентом в борьбе с запрещенными препаратами. Как передает РИА, по словам Зеппельта, «после скандала вокруг России люди стали по-другому смотреть на спорт, но есть консервативные структуры, которые олицетворяет Бах, которые мешают этой борьбе, так как не хотят структурных изменений».