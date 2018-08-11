Автор громких антидопинговых расследований назвал Томаса Баха главным оппонентом в борьбе с запрещенными препаратами
Немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор громких антидопинговых расследований, назвал президента МОК Томаса Баха главным оппонентом в борьбе с запрещенными препаратами. Как передает РИА, по словам Зеппельта, «после скандала вокруг России люди стали по-другому смотреть на спорт, но есть консервативные структуры, которые олицетворяет Бах, которые мешают этой борьбе, так как не хотят структурных изменений».
Комментарии2
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nowyyrusic 11 августа 2018 | 23:11
Бах известен в германии под кличкой "пудель Путина", он по-другому уже и не назывется.
все знают, что Бах куплен Путиным и полностью им контролируется.
К сожалению многие международные спортивные организации насквозь коррумпированы и тон в этом задают ФИФА и МОК.
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 23:13
Действительно, это Бах, как и хмыри из фифы, очень напоминает коррупционера.