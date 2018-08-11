У России растет объем продаж вооружений
Это происходит уже не первый год, — сказал министр обороны Сергей Шойгу. Объем продаж российского вооружения растет
приблизительно на 11% в год последние три года.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Это происходит уже не первый год, — сказал министр обороны Сергей Шойгу. Объем продаж российского вооружения растет
приблизительно на 11% в год последние три года.
Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…
Комментарии19
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 23:08
Вместе с объёмом продаж вооружений также растут налоги, пенсионный возраст, тарифы жкх и цены.
Впрочем, кунжутычу нет до этого дела.
pusin_patriot 11 августа 2018 | 23:15
mikhail_spb_: Там самый главный вопрос кому и каким образом оплата происходит, и происходит ли вообще.
Или снова кредит из России на обеспечение поставки из России?
edun1952 11 августа 2018 | 23:29
pusin_patriot: Как веке так и пристно...
kapitonovih_36 11 августа 2018 | 23:44
edun1952: вот в усраине не растёт продажа вооружения, но растут налоги, пенсионный возраст, тарифы жкх и цены.
как вальцман объясняет каклом этот парадокс?
pusin_patriot 12 августа 2018 | 00:10
kapitonovih_36:
Конечно! В России снижаются налоги, пенсионный возраст, тарифы ЖКХ и цены!
По вооружению - отдельный вопрос, Украина наверное уже не может себе позволить выдавать кредитов на покупку её же вооружений, а в остальном...
Кстати, про пенсионный возраст в Украине расскажите поподробнее, но уже погуглив и без методички? Просто я уже сравнивал и выходило что володенька тут устраивает даже несравниваемый геноцид, не с чем ему сравнить по тому запланированному государственному уничтожению слабых и немощных.
mayk18_01 11 августа 2018 | 23:35
pusin_patriot: Так ведь Хизбалле,Ирану и Асаду-ну очень нужно оружие..
Вот тока берут они его-за российские кредиты..Значится кредитов выдают в Рассее-кажный год на 11% больше...
А вот возврат потом добрый путен-простит
r88w556xl4 11 августа 2018 | 23:53
mayk18_01: На ходу придумал или методичка новая пришла?
juche 11 августа 2018 | 23:59
В рублях, но не забываем про курс который в два раза.
ivanov356 11 августа 2018 | 23:11
Верьте сонные дэбилы.
edun1952 11 августа 2018 | 23:16
Эра милосердия - это не про нас...
klukvik 11 августа 2018 | 23:20
производим все только для уничтожения людей и ничего полезного
edun1952 11 августа 2018 | 23:27
klukvik: От России во мгле к Смертеносцам в потемках.
begly_ 11 августа 2018 | 23:20
Правильно. Мирной стране ни нужно оружие., поэтому Россия его решила распродать.
v_bnd 11 августа 2018 | 23:28
11% - это уровень роста "бартерного" пальмового масла или уровень сокращений на уралвагоне ?
ugiazov 11 августа 2018 | 23:58
v_bnd: Оружия столько хе, просто растёт цена от инфляции.
holic 11 августа 2018 | 23:32
А можно список, то за поставки оружия заплатил?
gena462 11 августа 2018 | 23:37
Уже больше 100 лет Россия продолжает во всех проявлениях воплощать девиз "...Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем Мы наш, мы новый мир построим..." И удивляется, почему это кругом враги, кроме как таких же "разрушальщиков". Просто нормальные люди понимают, что "затем" не будет.
snagging 11 августа 2018 | 23:45
Если от этого благосостояние граждан выросло, а так всё хуже и хуже. Так что никакого толка нет.
yuriykyvich 11 августа 2018 | 23:51
Вспоминается Анекдот - Что бы Русские не пытались сделать - все одно, получается Автомат Калашникова. Хотя мне лично до сих пор обидно, почему этот АВТОМАТ, который разработал Судаев, а довел до технологического совершнства Шмайссер, называют именем тупого сержанта МГБ? Но такова наша действительность.