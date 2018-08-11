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23:00, 11 августа 2018

Иран возвращает из России очередную партию высокообогащенного урана

Ядерное топливо было вывезено из страны по условиям сделки 2015 года. Как утверждают иранские власти, уран будет обеспечивать работу исследовательского реактора в Тегеране. Как сообщает агентство Fars, после возвращения в страну всех объемов урана его хватит на работу реактора в течение 7–8 лет.

Комментарии

30

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ivanov356 11 августа 2018 | 23:09

Пахан одобрил?

haldey 11 августа 2018 | 23:30

ivanov356: Мировой вор в законе не оставил выбора))) Порвав соглашение Трамп обеспечил производство ядерной бомбы в Иране, как и в КНДР. Весь мир утерся, а мы поможем обманутому народу обрести справедливость и возможность защитить себя. 2-ой Ирак уже не допустим))) Грабить больше не получится! Наглосаксонский грабеж кончился! Теперь бомжевать будут и рабочие, и борье западное))) Вот и посмотрим насколько прочный Западный мир.Евросоюз №1 имени Адольфа Гитлера, мы расхерачили, Евросоюз №2 херачьте сами, сами....
А как там поживает ангела??? Еще не свергли старуху? Прицепом за королевой аглицкой ту-ту...
Ждем Трампа в Кремлевском дворце с докладом, и пора награждать мужика)))

pusin_patriot 11 августа 2018 | 23:36

haldey: Сказал бы проще и короче - нам выгодно чтобы Ирану перекрыли кран нефти наружу вообще и полностью.

mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 23:11


Кремлежулики снабжают чокнутых исламистов высокообогащённым ураном.
Назло здравому смыслу и всему человечеству.

skif_05 11 августа 2018 | 23:31

mikhail_spb_:
Вдарить бы по Вашингтону... Весь мир люто ненавидит треклятых англосаксов, и только страх перед американской военщиной останавливает мир от разгрома Америки. Россия могла бы возглавить многомиллиардный поход против Империи Зла, Сатанизма и Содома - Соединенных Штатов Америки.

pusin_patriot 11 августа 2018 | 23:38

skif_05: А пока что она возглавляет культ-поход всех воров на пляжи Майями :)

skif_05 11 августа 2018 | 23:44

pusin_patriot:
А сколько среди этих воров шпионов!? Ловить не переловить тупым пиндосам. Русские шпионы проникли во все сферы экономики США. К тоьу же, по словам самих американских спецслужб, есть подозрение, что русские диверсанты, косящие под воров и олигархов заминировали практически все крупные американские города. Поэтому Штаты и побаиваются напрямую насаждать свою демократию свободолюбивому русскому народу.

navsegda 12 августа 2018 | 00:02

skif_05: Америку такие как ты ненавидят потому что завидуют . Всё что тебя окружает , буквально всё пришло с запада - твоя одежда , музыка , бытовые приборы , интернет , компьютер , мобила . ВСЁ , у тебя нет ничего аутентичного русского совсем

pusin_patriot 12 августа 2018 | 00:06

skif_05: Скиф, ты сам то понял что у тебя
русский вор = русский шпион ?

Или то что по твоему написанному вся спецура страны - воры?

Я не столь категоричен и считаю ворами весьма узкую организованную группу лиц, хотя и с широчайшими полномочиями, и по предварительному сговору.
Я считаю что в российской спецуре как и в остальных областях много достойных, уважаемых профессионалов, которые готовы работать во благо Родины. Только вот вся та же "отрицательная селекция" и верхушка задают свои правила по вертикали.

serge_moro 12 августа 2018 | 00:13

mikhail_spb_: После ареста девчонки Павликовой в нормальном обществе вышло бы в Москве минимум миллион граждан, а по всей стране минимум 15 миллионов. И поверьте,ровно через несколько часов девчонку бы отпустили к ее заждавшейся, заплаконной и любящей свое чадо маме.Но, как мы видим россияне полные пофигисты и для них судьба одной девочки полностью безразлична. Это бандитское существо ,которое превратило Кремль в бандитскую малину и в рассадник убийц и воров , удовлетворен полностью действиями своих гестаповцев. Как же можно после этого думать,что страной правит человек. Нет, нормальный человек не способен на такие садисткие действия. Правит страной живое существо,которое редко встречается в природе. За последние 100 лет таких существ насчитали еще .двоих. Ими были Гитлер и Сталин и сегодняшнее маленькое существо ,напоминающее страшное НЕЛЮДЬ--ЧУДОВИЩЕ
P..S. ..Главный поп-миллиардер не проронил ни слова в защиту девочки Павликовой. И неудивительно, ведь РПЦ вот,как уже 20 лет сраслась с бандитами и является их рупором. Найдите еще на глобусе мира ,страну,,где религия на службе у воров и бандитов .Не ищите , потому что ее нет и только одна страна Россия была почетно удостоена этой исключительности,.благодаря утонченной стратегии избранного навеки бандита и вора всех времен и народов.

xuxuxoxo 11 августа 2018 | 23:12

Успехов Ирану в создании мощной бомбы и ракет для доставки куда надо !

ac_dc 11 августа 2018 | 23:18

xuxuxoxo:
идиёт.
Малый Сотона ( Россия ) гораздо ближе, чем Большой (пиндосия )

skif_05 11 августа 2018 | 23:33

ac_dc:
Малый Сатана это Израиль. Он еще ближе от озверелых стражей исламской революции.

russo_vatnik 11 августа 2018 | 23:58

skif_05: Он еще ближе от озверелых стражей исламской революции.

За что люблю местных эховских клинических идиотов, так это за чудовищную глупость. Этот дебил skif_05 сам того не ведая назвал иранскую шантрапу животными. Хоть дурак дураком, а сказал правильно, "озверелые".

nowyyrusic 11 августа 2018 | 23:23

xuxuxoxo: Успехов провидению, которое планомерно уничтожает иранских разработчиков ракет и ЯО.
И пусть оно пошлет в Иран волшебников в голубых самолетах, как в Ирак и Сирию, чтобы они полностью уничтожили иранские атомные объекты.
Аминь.

a_and_ts Александр Симо 11 августа 2018 | 23:58

xuxuxoxo: Доставят, думаю в Москву. Так оно логично будет, и существенно проще.

vilingrad 11 августа 2018 | 23:17

Только это и растет у России.
"Президента" вообще стоит укоротить на голову:)

skif_05 11 августа 2018 | 23:35

vilingrad:
Вот вам и российская демократия - вседозволенность.
Если в США, кто-то написал бы, что Трампа следует укоротить на голову, то этому врагу демократии самому бы кое что укоротили.

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 00:00

skif_05: nowyyrusic: Это ложь полная. В США, это никого не волнует. CNN такое заявляет круглосуточно.

navsegda 12 августа 2018 | 00:04

skif_05: Про Трампа там и не такое говорят , рисуют и пишут , будучи гражданином США ты имеешь право например публично сжечь американский флаг

fresh_breeze 11 августа 2018 | 23:20

Когда наши американские друзья вводят против России очередные санкции, они наверняка делают их такими, чтобы ответить тем же самым русские им не смогли.
Но кто сказал, что надо отвечать тем же, или не отвечать, если ответить тем же невозможно?

v_bnd 11 августа 2018 | 23:36

fresh_breeze: блевотное, ты не наводи туману - просто и незамысловато, в чередной раз, вздрочни на искандеры - еще более лучьше для сего действа - отрости вымя как у Семенович
Или ты про балет ? :)

skif_05 11 августа 2018 | 23:49

v_bnd:
Раз либерал-нацист из Киева хамит и истерит, срывается на оскорбления, значит конец наступает киевской и хунте и все вашей европейской гомодемократии.
Ждите, мы, русские воины, освободим наших украинских братьев от демократического беспредела и либерал-нацистского произвола.

navsegda 12 августа 2018 | 00:07

skif_05: Когда пойдёшь освобождать , вояка , жопу себе навазилинить не забудь

begly_ 11 августа 2018 | 23:40

fresh_breeze:

А можно сделать вид что не почувствовал, когда ввели.

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 00:04

fresh_breeze: Да ясно давно, что Россия главная угроза миру. Она сделает все зло, котрое по силам. И санкции нужны, что бы просто сил делать зло поубавилось. А уран из Ирана вернется в Россию. Чуток обогатится и вернется.

lelikhaifski 11 августа 2018 | 23:29

БибиНетаньягу!Пора посылать неопознанные беспилотники на распыл этого товара на территории получателя!

skif_05 11 августа 2018 | 23:39

lelikhaifski:
Если Израиль будет себя плохо вести, то персам, туркам, арабам и курдам, придется сбросить Израиль в море. Только Россия сможет обеспечить существование Израиля и Армении.

edun1952 11 августа 2018 | 23:53

Все к тому, чтобы после Путина вообще ничего не было...

a_and_ts Александр Симо 12 августа 2018 | 00:07

edun1952: Мир большой. ПРО все сильнее. Сил у России все меньше. Будет мир и после Путина. Вот только России как единой страны в нем не будет.

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