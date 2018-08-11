Иран возвращает из России очередную партию высокообогащенного урана

Ядерное топливо было вывезено из страны по условиям сделки 2015 года. Как утверждают иранские власти, уран будет обеспечивать работу исследовательского реактора в Тегеране. Как сообщает агентство Fars, после возвращения в страну всех объемов урана его хватит на работу реактора в течение 7–8 лет.