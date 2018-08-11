В Москве озабочены блокированием в Херсоне российского танкера«Механик Погодин»
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня связывалась со свой украинской коллегой Людмилой Денисовой и просила выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать морякам медицинскую и гуманитарную помощь. Москалькова добавила, что в случае разрешения с украинской стороны, она сама посетит моряков в порту Херсона. В Киеве утверждают, что танкер, принадлежащий компании под украинскими санкциями, пытался незаконно разгрузить нефтепродукты в порту. Между тем, ни к кому из 12-ти членов экипажа претензий со стороны украинских властей не выдвинуто. Суд по поводу ареста танкера состоится, как ожидается, в понедельник.
Комментарии10
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mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 23:06
Странно, что "в Москве" озабочены не незаконной торговлей, осуществляемой с помощью этого ростанкера, а тем, что его поймали и арестовали.
minerr 11 августа 2018 | 23:47
mikhail_spb_: Если танкер незаконно продавал нефть, то кто-то в Залежной незаконно её покупал? Видать прибыль прошла мимо Петиного кармана, вот вся и "незаконность".
motoped 11 августа 2018 | 23:50
mikhail_spb_: надо кончать топливо в хохляндию гнать. Зима будет тяжелая для хохлов)))
vyk_usguy 11 августа 2018 | 23:06
Укропские поёмыши бесятся в бессильной злобе, просто не знают какую еще пакость учинить России
aleksandr39 11 августа 2018 | 23:42
vyk_usguy: Вот и я говорю ,что боевиков -наемников -военных преступников из ОПГ " днр -лугандон " судить в Нюрнберге за преступления против человечности .
vyk_usguy 11 августа 2018 | 23:57
aleksandr39: Причем тут ДНР и ЛНР? Я говорю об ублюдках которые держат власть в Киеве. Как американский гражданин, я стараюсь делать обьективный и беспристрастный анализ ситуации, так что извините что мои выводы вам пришлись не по вкусу
ivanov356 11 августа 2018 | 23:07
Раньше свободу Анжеле Девис , теперь свободу танкерам.
o_smirnov 11 августа 2018 | 23:49
Москалька Москалькова, озаботься судьбой арестованной девушки с подорванным здоровьем.
А заодно и здоровьем товарища Путина, чтобы он дожил до суда в Гааге.
vot_eto_da 11 августа 2018 | 23:57
В ответ на запрос Денисова пришлет озабоченной Москальковой фотографию танкера
ugiazov 12 августа 2018 | 00:01
Зная о санкциях, специально полезли на конфликт.