В Москве озабочены блокированием в Херсоне российского танкера«Механик Погодин»

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова сегодня связывалась со свой украинской коллегой Людмилой Денисовой и просила выяснить все обстоятельства произошедшего и оказать морякам медицинскую и гуманитарную помощь. Москалькова добавила, что в случае разрешения с украинской стороны, она сама посетит моряков в порту Херсона. В Киеве утверждают, что танкер, принадлежащий компании под украинскими санкциями, пытался незаконно разгрузить нефтепродукты в порту. Между тем, ни к кому из 12-ти членов экипажа претензий со стороны украинских властей не выдвинуто. Суд по поводу ареста танкера состоится, как ожидается, в понедельник.