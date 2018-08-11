Антиправительственные выступления возобновились в румынской столице

Как передает агентство Аджерпрес, участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов. Манифестанты размахивают флагами Румынии и ряда других стран и скандируют антиправительственные лозунги. Среди протестующих замечен лидер главной оппозиционной силы Румынии — Национал-либеральной партии, Виктор Орбан. На площади Виктории насчитывается около 15 тысяч манифестантов. В пятницу на этом же месте полиция жестко разогнала антиправительственную манифестацию. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.