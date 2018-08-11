Антиправительственные выступления возобновились в румынской столице
Как передает агентство Аджерпрес, участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов. Манифестанты размахивают флагами Румынии и ряда других стран и скандируют антиправительственные лозунги. Среди протестующих замечен лидер главной оппозиционной силы Румынии — Национал-либеральной партии, Виктор Орбан. На площади Виктории насчитывается около 15 тысяч манифестантов. В пятницу на этом же месте полиция жестко разогнала антиправительственную манифестацию. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.
Комментарии6
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captainobvious 11 августа 2018 | 22:10
а ведь так хотелось бы написать "Антиправительственные выступления возобновились в российской столице", аж руки чешутся, да? )))
(не дождетесь)
agamasat 11 августа 2018 | 22:26
captainobvious: они сами сдохнут. Деваться им более некуда - все концы обрублены. Ждем-с.
orlov_a_v 11 августа 2018 | 22:33
captainobvious: цыгане бузят.)))
olegleon 11 августа 2018 | 22:13
" лидер главной оппозиционной силы Румынии — Национал-либеральной партии, Виктор Орбан."
т.е. Орбан и премьером Венгрии работает и ещё подрабатывает лидером оппозиции в Румынии?
ura_123 11 августа 2018 | 22:28
olegleon: Чувачок,а тебя не смущает допустим системная оппозиция в Госдуме?
olegleon 11 августа 2018 | 22:36
ura_123: дурик, причём тут Виктор Орбан, если лидера НЛП зовут не Виктор?