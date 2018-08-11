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22:04, 11 августа 2018

Антиправительственные выступления возобновились в румынской столице

Как передает агентство Аджерпрес, участники требуют отставки левоцентристского правительства и проведения досрочных выборов. Манифестанты размахивают флагами Румынии и ряда других стран и  скандируют антиправительственные лозунги. Среди протестующих замечен лидер главной оппозиционной силы Румынии — Национал-либеральной партии, Виктор Орбан. На площади Виктории насчитывается около 15 тысяч манифестантов. В пятницу на этом же месте полиция жестко разогнала антиправительственную манифестацию. В ходе столкновений пострадали более 450 человек, в том числе 35 жандармов.

Комментарии

6

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captainobvious 11 августа 2018 | 22:10

а ведь так хотелось бы написать "Антиправительственные выступления возобновились в российской столице", аж руки чешутся, да? )))
(не дождетесь)

agamasat 11 августа 2018 | 22:26

captainobvious: они сами сдохнут. Деваться им более некуда - все концы обрублены. Ждем-с.

orlov_a_v 11 августа 2018 | 22:33

captainobvious: цыгане бузят.)))

olegleon 11 августа 2018 | 22:13

" лидер главной оппозиционной силы Румынии — Национал-либеральной партии, Виктор Орбан."

т.е. Орбан и премьером Венгрии работает и ещё подрабатывает лидером оппозиции в Румынии?

ura_123 11 августа 2018 | 22:28

olegleon: Чувачок,а тебя не смущает допустим системная оппозиция в Госдуме?

olegleon 11 августа 2018 | 22:36

ura_123: дурик, причём тут Виктор Орбан, если лидера НЛП зовут не Виктор?

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