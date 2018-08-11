Z Архив новостей новости
5 12 6 938
Эксклюзив Эха 22:03, 11 августа 2018

Мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту сегодня должен быть восстановлен

Накануне полицейские требовали активистов уйти из-за проведения городского фестиваля, рассказала член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Надежда Митюшкина подчеркивала, что мемориал в любом случае будет восстановлен.

Комментарии

12

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

chubazzl 11 августа 2018 | 22:10

Вы что, с ума сошли что-ли? Либеры, отключите хоть на пару минут вашу бандитскую солидарность и всосите наконец, что этот чувачок набрал при жизни акции практически всех предприятий ТЭК страны, его состояние не могли его восемь жён полгода поделить. очнитесь, дураки, ну сколько можно то уже?

romashka__ 11 августа 2018 | 22:28

chubazzl:
Бандиты - те, кто убил Бориса.
Мемориал должен быть всегда.

liberastanakol 11 августа 2018 | 22:41

romashka__: Мемориал должен быть всегда.
==================
Лучше в мавзолей Бориску положить... откопать тока надо... Вы с данкой ходить будете.... ещё с вами миллиарды со светлыми лицами рукопожатных....

olegleon 11 августа 2018 | 22:10

"полицейские требовали активистов"

я твой дом труба шатал. что творится на Эхе????

nestor199 11 августа 2018 | 22:10

На могиле приберитесь ...................... мемориальцы......... тьфу.

mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 22:11


Лучше бы мильтоны поймали организатора и заказчика убийства Бориса Немцова, чем требовали убрать его мемориал, который абсолютно никому не мешает.

ivanov356 11 августа 2018 | 22:21

Полицейских тоже надо пожалеть, бьют за деньгу, исполняют,как балбесы любой преступный припиказ.

lion64__2 11 августа 2018 | 22:23

Стихийную помойку в центре Москвы не надо устраивать, граждане либерасты и демшиза. Постройте "немцово-дурицкий сортир" и совокупляйтесь там хоть круглые сутки.

abuvgrobu 11 августа 2018 | 22:24

Либералы всё носятся со своим Немцовым, потому что вот и вся их "политическая деятельность", делать это :
Вырывают из горла мэрии, ну не памятник, так табличку. Всех достали, пора бы уже успокоиться, утихнуть, оставить труп в покое.
Человек-то был отрицательный, несерьёзный, легкомысленный фанфарон, - это самое лёгкое что можно о нём сказать. Даже его покровитель Ельцин был вынужден отстранить его от должности вице-премьера, проще говоря выгнал с работы за полную некомпетентность.
Я лично считаю, что Немцова грохнули по бытовой причине, из-за девки, известно что девки занимали в его жизни особое: самое первое место. Всем сторонам невыгодно признавать такую банальную причину, а между тем исторически из-за девок трупов-то побольше, чем из-за политики.

grazschdanin 11 августа 2018 | 22:32

Развели мусорку в общественном месте.
У них с головой не все в порядке.

ivanov356 11 августа 2018 | 22:39

grazschdanin:Простите, богатый анклав москвичей побеспокоили. Ждут, ждут, что кто-то поумнеет. не пригожинские,хотя они ваши,сытые и рассуждающие.

salut__521 11 августа 2018 | 22:42

Путинским выродкам, оказывается, мало было грохнуть лидера оппозиции, надо ещё и поиздеваться над народной памятью национальному герою и замылить пространство тырнета тявканьем пригожинской мрази...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рождённые 6 августа Поздравить…

5 551 6 8538 06.08
Kэхо москвы, день рождения, праздники, опросы, события
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 130 6 11982 07.08
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Мы в Чечне знаем, что любая передышка даёт террористам возможность укрепить позиции Важно добить террористов в Идлибе, не дать им расползтись по стране. Это приблизит достижение мира в Сирии, возвращение беженцев и возрождение страны…

5 112 6 11217 05.08
Kсирия, общество, власть, мнения
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 347 6 34958 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 128 6 13297 18:21
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Новости

Рейтинги Владимира Путина и Дмитрия Медведева продолжают снижаться По данным ФОМ, если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за Путина проголосовали бы 45% населения…

5 61 6 16054
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 136 6 15480 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13615 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7643 09.08
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 35874 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 62 6 7665 10.08
Kмосква, мнения
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 80 6 10329 08.08
Блоги

+ Акция протеста против правительства в Бухаресте Акция протеста против правительства в Бухаресте Полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы, есть пострадавшие. Президент страны осудил разгон протестующих..

5 152 6 19751 00:49
8читать ;смотреть
Kпротесты, фото, видео, общество, румыния, события
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 327 6 42899 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Новости

Несколько колонн грузовиков за последние дни пересекли российско-украинскую границу в Донбассе Причем, проезжали они в том месте, где нет никаких контрольно-пропускных пунктов…

5 58 6 7620
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

2825958

5 40 6 5260 19:06
#слушать 47:39 8читать $скачать 10.9 МБ

Популярное за неделю

Новости

Федеральная служба охраны подала в суд на актера Леонида Ярмольника Ведомство хочет взыскать с него более 800 тысяч рублей за автомобиль, поврежденный в ДТП два года назад на Кутузовском проспекте…

5 16 6 21546
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 154 6 140987 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 77 6 14368 06.08
Блоги

Никита Куликов учредитель АНО «ПравоРоботов», член экспертного совета по цифровой экономике ГосДумы РФ

Пенсионная реформа: предпосылки Для того чтобы хоть как то  защитить людей пока еще не пенсионного возраста, но в силу определённых причин не востребованных в рамках новой экономики, в научной литературе рядом ученых был предложен термин «безусловный базовый доход», который несомненно является эволюцией пенсионной системы…

5 17 6 429509 09.08
Kпенсии, общество, история, события
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 303 6 180404 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7175958
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3608297

Сегодня в эфире