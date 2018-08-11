Мемориал Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту сегодня должен быть восстановлен
Накануне полицейские требовали активистов уйти из-за проведения городского фестиваля, рассказала член движения «Солидарность» Надежда Митюшкина. Надежда Митюшкина подчеркивала, что мемориал в любом случае будет восстановлен.
Комментарии12
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chubazzl 11 августа 2018 | 22:10
Вы что, с ума сошли что-ли? Либеры, отключите хоть на пару минут вашу бандитскую солидарность и всосите наконец, что этот чувачок набрал при жизни акции практически всех предприятий ТЭК страны, его состояние не могли его восемь жён полгода поделить. очнитесь, дураки, ну сколько можно то уже?
romashka__ 11 августа 2018 | 22:28
chubazzl:
Бандиты - те, кто убил Бориса.
Мемориал должен быть всегда.
liberastanakol 11 августа 2018 | 22:41
romashka__: Мемориал должен быть всегда.
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Лучше в мавзолей Бориску положить... откопать тока надо... Вы с данкой ходить будете.... ещё с вами миллиарды со светлыми лицами рукопожатных....
olegleon 11 августа 2018 | 22:10
"полицейские требовали активистов"
я твой дом труба шатал. что творится на Эхе????
nestor199 11 августа 2018 | 22:10
На могиле приберитесь ...................... мемориальцы......... тьфу.
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 22:11
Лучше бы мильтоны поймали организатора и заказчика убийства Бориса Немцова, чем требовали убрать его мемориал, который абсолютно никому не мешает.
ivanov356 11 августа 2018 | 22:21
Полицейских тоже надо пожалеть, бьют за деньгу, исполняют,как балбесы любой преступный припиказ.
lion64__2 11 августа 2018 | 22:23
Стихийную помойку в центре Москвы не надо устраивать, граждане либерасты и демшиза. Постройте "немцово-дурицкий сортир" и совокупляйтесь там хоть круглые сутки.
abuvgrobu 11 августа 2018 | 22:24
Либералы всё носятся со своим Немцовым, потому что вот и вся их "политическая деятельность", делать это :
Вырывают из горла мэрии, ну не памятник, так табличку. Всех достали, пора бы уже успокоиться, утихнуть, оставить труп в покое.
Человек-то был отрицательный, несерьёзный, легкомысленный фанфарон, - это самое лёгкое что можно о нём сказать. Даже его покровитель Ельцин был вынужден отстранить его от должности вице-премьера, проще говоря выгнал с работы за полную некомпетентность.
Я лично считаю, что Немцова грохнули по бытовой причине, из-за девки, известно что девки занимали в его жизни особое: самое первое место. Всем сторонам невыгодно признавать такую банальную причину, а между тем исторически из-за девок трупов-то побольше, чем из-за политики.
grazschdanin 11 августа 2018 | 22:32
Развели мусорку в общественном месте.
У них с головой не все в порядке.
ivanov356 11 августа 2018 | 22:39
grazschdanin:Простите, богатый анклав москвичей побеспокоили. Ждут, ждут, что кто-то поумнеет. не пригожинские,хотя они ваши,сытые и рассуждающие.
salut__521 11 августа 2018 | 22:42
Путинским выродкам, оказывается, мало было грохнуть лидера оппозиции, надо ещё и поиздеваться над народной памятью национальному герою и замылить пространство тырнета тявканьем пригожинской мрази...