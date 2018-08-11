Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту
Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту. Как именно будет обеспечиваться безопасность заключенного, пока не понятно, — рассказала «Эху Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Наталья Таубина добавила, ссылаясь на адвоката, что никаких следственных действий с участием Макарова как потерпевшего пока не проводилось.
Комментарии2
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olegleon 11 августа 2018 | 22:05
как будет обеспечиваться защита? да в одиночную камеру посадят и там он будет защищён
ivanov356 11 августа 2018 | 22:25
Танкер,танкер, когда лапшу вешать перестанут.