Евгения Макарова, подвергшегося пыткам в ярославской колонии, признали потерпевшим и назначили ему государственную защиту. Как именно будет обеспечиваться безопасность заключенного, пока не понятно, — рассказала «Эху Москвы» директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Наталья Таубина добавила, ссылаясь на адвоката, что никаких следственных действий с участием Макарова как потерпевшего пока не проводилось.