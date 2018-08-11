Российский танкер «Механик Погодин» уже два дня не может покинуть порт Херсона
Украина заблокировала судно, но решения о задержании танкера и его команды нет. Как сообщают украинские СМИ, танкер принадлежит компании, на которую СНБО Украины наложил санкции. Как сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова, суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. Сегодня она связывалась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой и та заверила, что ни к кому из 12-ти членов команды танкера у украинских властей претензий нет. Москалькова готова и сама встретиться с экипажем, если на то даст согласие украинская сторона.
Украинский политолог Вадим Карасев обращает внимание на то, что российский танкер проигнорировал запрет СНБО на ведение торговли.
Источник Ъ, близкий к СБУ, ранее отметил, что российская сторона задержала под предлогом досмотра 93 украинских судна в Азовском море , и Украина отвечает на это по своим законам. По данным Business FM, владеет танкером дочерняя компания Внешэкономбанка «ВЭБ-лизинг».
Комментарии6
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olegleon 11 августа 2018 | 22:07
ну теперь задержат и арестуют пару украинских судов и кому от этого лучше станет?
а вот нафига танкер попёрся в Херсон не понятно
kapitonovih_36 11 августа 2018 | 22:26
olegleon: вона, вальцман пообещал, что над русской Ялтой будет усраинский флаг реять...значит скоро над Херсоном будет русский флаг реять...и моряки танкера обретут свободу...
mikhail_spb_ 11 августа 2018 | 22:09
Российская сторона задержала 93 украинских судна, а Украина ответила на это задержанием лишь одного танкера??
Ничего себе соотношение!
ura_123 11 августа 2018 | 22:11
mikhail_spb_: Лиха беда начало)))
kapitonovih_36 11 августа 2018 | 22:29
ura_123: ага, лиха...хи-хи...скоро усраинские морячки будут вплавь по азову добираться.
salut__521 11 августа 2018 | 22:25
Цурюмонются с этим оккупантским танкером как с писаной аннексантной торбой. Да утопить мерзавца в назидание другим, команду пересадить в дырявую лодку и пущай гребут в свой рейх...