Российский танкер «Механик Погодин» уже два дня не может покинуть порт Херсона

Украина заблокировала судно, но решения о задержании танкера и его команды нет. Как сообщают украинские СМИ, танкер принадлежит компании, на которую СНБО Украины наложил санкции. Как сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова, суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. Сегодня она связывалась со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой и та заверила, что ни к кому из 12-ти членов команды танкера у украинских властей претензий нет. Москалькова готова и сама встретиться с экипажем, если на то даст согласие украинская сторона.

Украинский политолог Вадим Карасев обращает внимание на то, что российский танкер проигнорировал запрет СНБО на ведение торговли.

Источник Ъ, близкий к СБУ, ранее отметил, что российская сторона задержала под предлогом досмотра 93 украинских судна в Азовском море , и Украина отвечает на это по своим законам. По данным Business FM, владеет танкером дочерняя компания Внешэкономбанка «ВЭБ-лизинг».