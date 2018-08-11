Buzzfeed: Российские спецслужбы причастны к кибератакам против некоторых шведских СМИ

Российские спецслужбы причастны к кибератакам против некоторых шведских СМИ. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на некий американский секретный документ. В нем, по сведениям издания, отмечается, что Россия направляет значительные ресурсы влияния на специальных партнеров НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Большая часть этой секретной депеши скрыта. Уточняется, что она была составлена два года назад, ее разослали по американским посольствам и консульствам в Германии, Великобритании, Беларуси и России.