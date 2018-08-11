Buzzfeed: Российские спецслужбы причастны к кибератакам против некоторых шведских СМИ
Российские спецслужбы причастны к кибератакам против некоторых шведских СМИ. Об этом пишет Buzzfeed со ссылкой на некий американский секретный документ. В нем, по сведениям издания, отмечается, что Россия направляет значительные ресурсы влияния на специальных партнеров НАТО, таких как Финляндия и Швеция. Большая часть этой секретной депеши скрыта. Уточняется, что она была составлена два года назад, ее разослали по американским посольствам и консульствам в Германии, Великобритании, Беларуси и России.
Комментарии2
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serhio_25__ 11 августа 2018 | 21:08
"" со ссылкой на некий американский секретный документ"" - уши режиссера видны не вооруженным глазом.
liberastanakol 11 августа 2018 | 21:09
...со ссылкой на некий американский секретный документ.
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Путен хочет вмешаться и атравить фсех шведов...к бабке данке не ходи.