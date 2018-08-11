В Хамовническом суде Москвы уточнили суть иска ФСО к актеру Леониду Ярмольнику
Ведомство намерено взыскать с Ярмольника более 800 тыс. руб. за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes. Как сообщили ТАСС в пресс-службе суда, машина была отремонтирована, но страховая фирма покрыла лишь часть ремонта, оставшуюся часть затрат истец просит взыскать с виновника аварии. Сам Ярмольник не понимает сути претензий и утверждает, что страховая компания полностью возместила ущерб, а машина ФСО была восстановлена буквально за один день. Рассмотрение иска назначено на 21 августа.
Комментарии1
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dilevski1973 11 августа 2018 | 21:08
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать....