Киев не имеет претензий к 12 морякам танкера «Механик Погодин», которое заблокировано в порту Херсона...

Об этом ТАСС сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее сведениям, члены команды не покидала судно, а власти Украины не выдвигали против них административных или уголовных обвинений. После телефонного разговора со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой Москалькова сообщила, что на танкере есть продукты, вода и медикаменты. Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. В пятницу СБУ заблокировала российский танкер, якобы из-за того , что владелец судна находится под санкциями Украины.