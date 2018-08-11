Москве полицейские разогнали людей, дежуривших у мемориала Немцову на Москворецком мосту

Полицейские разогнали людей, дежуривших около «народного» мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, угрожая арестом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.

По ее словам, сегодня в районе 12.00 полицейские пришли к «народному мемориалу» и попросилb дежурных «убрать все» и удалиться в связи с проведением городского фестиваля.

«Дежурным, которые находились около мемориала, грозили, что их заберут в полицию. Полицейские разрешили только забрать портреты, цветы были оставлены на месте. Не знаю, что там сейчас, потому что туда не допускают. Я так понимаю, это на целый день. Но как только откроют перекрытие, мы восстановим этот мемориал», — сказала Н.Митюшкина.

Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. С тех пор на этом месте стоят портреты и люди приносят цветы.