Москве полицейские разогнали людей, дежуривших у мемориала Немцову на Москворецком мосту
Полицейские разогнали людей, дежуривших около «народного» мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, угрожая арестом. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» член политсовета движения «Солидарность» Надежда Митюшкина.
По ее словам, сегодня в районе 12.00 полицейские пришли к «народному мемориалу» и попросилb дежурных «убрать все» и удалиться в связи с проведением городского фестиваля.
«Дежурным, которые находились около мемориала, грозили, что их заберут в полицию. Полицейские разрешили только забрать портреты, цветы были оставлены на месте. Не знаю, что там сейчас, потому что туда не допускают. Я так понимаю, это на целый день. Но как только откроют перекрытие, мы восстановим этот мемориал», — сказала Н.Митюшкина.
Борис Немцов был застрелен поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве. С тех пор на этом месте стоят портреты и люди приносят цветы.
Комментарии2
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lion64__2 11 августа 2018 | 21:01
Если либерасты и демшиза так любят своего Немцова, то на полученные от ЦРУ гранты могли бы построить в его память "немцово-дурицкий сортир" в виде подземного сооружения, чтобы никому не мешать. И проводили бы там свои сходняки, гайдарочубайсовские форумы, гей-парады, корпоративы и т.д. Не скупитесь, граждане либеральной национальности.
danko1 11 августа 2018 | 21:04
Не знаю, как можно сейчас идти в полицаи и любые силовые структуры, обслуживающие мразь Путина, если иметь хотя бы капельку совести.
Наверное, там только "люди" без малейшего понятия о нравственности, которые только и могут подонку и беззаконию служить.