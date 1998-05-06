Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер «Механик Погодин»
Судно уже два дня не может покинуть порт, но решения о задержании танкера и его команды пока нет. Как сообщают украинские СМИ, танкер принадлежит компании, на которую СНБО Украины наложил санкции. Как сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова, Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. По ее словам, к команде танкера у украинских властей претензий нет.
Комментарии10
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neprostotak 11 августа 2018 | 20:41
Ну чё? Может РФ на этот раз подаст иск международный морской арбитраж против Украины? Как раз вместе с иском за крымский мост и рассмотрят. Авось рашке меньше платить придётся?
liberastanakol 11 августа 2018 | 20:44
neprostotak: И как грозишься... хохло-троль. Не ссы там уладят всё в очередной раз хохлов раком поставят...
dmitry17___17 11 августа 2018 | 20:58
Пригнали liberastanakol, antimalin и полведра patrikk_1, для метания. Пробрало.
testmeter 11 августа 2018 | 20:55
neprostotak: И обратится в Европейский суд по правам человека о нарушениях неотъемлемых прав Вяликого Русского Человека творить все, что ему захочется
patrikk_1 11 августа 2018 | 20:41
Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер «Механик Погодин»...
Будьте вы прокляты, украинские свиньи.
antimalin 11 августа 2018 | 20:42
Как заблокировали, так и разблокируют.
После назначения госдепом США нового президента Украины.
Дело времени.
Несколько месяцев.
Порошенко уже отправлен в отставку.
testmeter 11 августа 2018 | 20:52
antimalin: "После назначения госдепом США нового президента Украины" ///
Сразу после вручения Великим Монгольским Хуралом ярлыка на княжение новому даннику Улуса Джучи
forum_participant 11 августа 2018 | 20:49
А зачем он вообще туда поперся?
tremens_delirium 11 августа 2018 | 21:04
forum_participant: ✄ А зачем он вообще туда поперся? ✄
Для того, чтобы его там арестовали, чем дали повод для новых многомиллионных санкций. Наверное, цель - вода в Крым.
alex19021861 11 августа 2018 | 20:55
Что ссорятся. У нас западенцы уже три года строят прооизводственные корпуса, офисные посещения, сейчас вот косметический ремонт делают. И Толик с Донбасса в майке с огромным гербом ДНР собирает мебель. И все тихо и спокойно. Западеннцы шуткуют м нами на мове.