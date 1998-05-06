Украина заблокировала в морском торговом порту Херсона российский танкер «Механик Погодин»...

Судно уже два дня не может покинуть порт, но решения о задержании танкера и его команды пока нет. Как сообщают украинские СМИ, танкер принадлежит компании, на которую СНБО Украины наложил санкции. Как сообщила ТАСС российский омбудсмен Татьяна Москалькова, Суд по поводу ареста танкера и имущества, находящегося на нем, состоится в понедельник. По ее словам, к команде танкера у украинских властей претензий нет.