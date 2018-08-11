Сотрудница Белого дома: Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ
Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ. Об этом в своей книге пишет бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. Выдержки из книги приводит «Вашингтон пост». По версии экс-чиновницы, президент после встречи в Овальном кабинете со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном запихнул себе в рот некий документ, прожевал его и проглотил. Похоже, это был очень и очень конфиденциальный документ, — полагает автор. Как отмечает «Вашингтон пост», историю Ньюман в администрации США не подтверждают. Издание напоминает, что Ньюман покинула свой пост со скандалом, но сама она
утверждает, что ушла с работы по собственному желанию.
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
patrikk_1 11 августа 2018 | 20:35
Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ...
Д.Трамп - шизофреник.
gordy 11 августа 2018 | 20:47
"...Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ..."
... чтобы он не достался русским хакерам?
cromwel 11 августа 2018 | 20:43
Может голоден был. Саакашвили галстук, трамп документы... у богатых свои причуды.
olegleon 11 августа 2018 | 20:44
тем тупее новость, то тем быстрее её перепечатают
sparky 11 августа 2018 | 20:58
Хоть вкусный был или обычный Макдональдс?
felik23 11 августа 2018 | 20:58
Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ и не подавился
https://youtu.be/Gvf0Wv3vCBs
lion64__2 11 августа 2018 | 21:04
У Николая Васильевича Гоголя есть похожий сюжет, см. «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».