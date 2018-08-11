Сотрудница Белого дома: Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ

Дональд Трамп однажды съел некий секретный документ. Об этом в своей книге пишет бывшая высокопоставленная сотрудница Белого дома Омароса Маниголт-Ньюман. Выдержки из книги приводит «Вашингтон пост». По версии экс-чиновницы, президент после встречи в Овальном кабинете со своим бывшим адвокатом Майклом Коэном запихнул себе в рот некий документ, прожевал его и проглотил. Похоже, это был очень и очень конфиденциальный документ, — полагает автор. Как отмечает «Вашингтон пост», историю Ньюман в администрации США не подтверждают. Издание напоминает, что Ньюман покинула свой пост со скандалом, но сама она

утверждает, что ушла с работы по собственному желанию.