Российская семья не может вывести больного сына из Грузии
Российская семья не может вывести больного девятилетнего сына из Грузии. Сейчас он в стабильном состоянии, но требуется операция из-за проблем с сердцем.
Сейчас главное препятствие в том как именно организовать транспортировку больного ребенка, которому нужен присмотр врачей, — сказал «Эху Москвы» специальный представитель премьер-министра Грузии по связям с Российской Федерацией Зураб Абашидзе. Зураб Абашидзе подчеркнул, что для Грузии не важно есть ли между странами дипломатические отношения или нет, тем более, что в этом случае речь идет о ребенке.
Комментарии17
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olegleon 11 августа 2018 | 20:33
"Страховка для поездки в Грузию включает в себя следующие опции: оплачивается вызов врача; расходы на транспортировку больного - особенно актуально при нахождении в труднодоступной горной местности или вдали от городов; амбулаторное и стационарное лечение; возмещаются расходы на выписанные лекарства и телефонные переговоры с сервисным центром; медицинская транспортировка из-за границы;"
стоимость страховки на 2 недели от 900 до 1500
patrikk_1 11 августа 2018 | 20:33
Российская семья не может вывести больного сына из Грузии...
Будьте вы прокляты, грузинские свиньи.
hunterhead 11 августа 2018 | 20:57
patrikk_1: "Будьте вы прокляты, грузинские свиньи."
Лучше на себя посмотри, кацапский урод...
shtirlitz77 11 августа 2018 | 20:58
patrikk_1: Ты что совсем с глузду съехал?
Зачем ты оскорбляешь людей?
Разве грузины препятствуют вывозу мальчика?
Или тебе нужно устроить провокацию?
Тебе будет приятно, если получишь алаверды от них?
eniro 11 августа 2018 | 21:01
patrikk_1: Что-то у педрика_1 разладилось. Один припев твердит. Может запор? Ты, сердешный, пургенчика из бабушкиной шкатулки попей и гуляй во дворе неподалеку - должно прорвать хоть откуда. Дело тебе говорю.
hunterhead 11 августа 2018 | 20:55
olegleon: "стоимость страховки на 2 недели от 900 до 1500"
Так ты еще не слышал, что это ваши кацапские уроды не разрешают врачам Грузии соправождать мальчика?
m_doc 11 августа 2018 | 20:58
hunterhead: На чём? На ослах? В Грузии спец. самолёта нет.
evgeny_biolog 11 августа 2018 | 20:34
А разве больных детей таскают по разным странам?
nns33 11 августа 2018 | 20:35
По линии МЧС надо . Там и самолёты есть и персонал. Вывозят и спасают деток из Сирии,Донбасса.
m_doc 11 августа 2018 | 20:40
nns33: Но Грузия - это же не Сирия, а оазис демократии и прогресса. Сам Михо там медицину реформировал.
nns33 11 августа 2018 | 20:46
m_doc: Но Грузия - это же не Сирия, ====== Вот именно,не Сирия,где воюют. Надо действовать через посольство или консульство.
olegleon 11 августа 2018 | 20:46
nns33: читай закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации".
""Многие туристы, отправляясь за границу, экономят на страховке, полагаясь на то, что отдых пройдет спокойно, - отметил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс. - Когда же наступает ЧП, пострадавшие или их родственники начинают подключать к спасательной операции МЧС и другие ведомства". С вступлением в силу новых поправок турист, отказавшийся от страховки, все риски, которые могут возникнуть в процессе путешествия, принимает на себя, подчеркнул Юргенс."
с 2016 года действует.
nns33 11 августа 2018 | 20:54
olegleon: Олег,я всё понимаю,но если разговор идёт о жизни человека,тем более---ребёнка,то нельзя "упираться" в законы.Если родители не оформили страховку,почему ребёнок должен пострадать?
kir_pich_101 11 августа 2018 | 20:40
А надо вывозить?
Чем врачи Грузии отличаются от врачей России, если не учитывать политическую истерику?
Здоровье и жизнь ребенка на первом месте.
sergev 11 августа 2018 | 21:07
kir_pich_101: Именно тем, что не учитывать истерику нельзя. Вон у Патрика на ровном месте уже истерика. А если не дай Бог осложнения - какой тут зомби-апокалипсис начнётся?
vladislav 11 августа 2018 | 20:46
Что за идиотский заголовок?? По нему видно, что семья не может вывезти больного ребенка по причине коварности злобных властей Грузии. Это ведь не так - проблема в российской стороне.
Вон Патрик уже на *овно изошелся проклиная Грузию.
Поправьте заголовок!
aallttoo 11 августа 2018 | 21:07
Российские власти буйно заботятся о русскоязычных гражданах чужих стран -
и обильно плюют на собственных