В Оренбурге открыли скульптуру в честь главного тренера московского «Локомотива» Юрия Семина

Как передает Советский спорт, композиция выполнена местными скульпторами Иваном Ульяновым и Александром Ямаевым и называется «Футбольный мяч». «Спасибо оренбуржцам за то, что в честь футбола и тренера сделали такую композицию», — цитирует Семина официальный сайт клуба. Будущий тренер «Локомотива» родился в Чкалове, которому впоследствии было возвращено историческое название — Оренбург.