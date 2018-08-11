Мужская сборная России по спортивной гимнастике победила в командном многоборье на ЧЕ в Глазго
Серебряные медали выиграла сборная Великобритании. Команда Франции стала бронзовым призером. Российские гимнасты уже третий раз подряд побеждают на чемпионате Европы в командном многоборье.
Комментарии3
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stebinmaku 11 августа 2018 | 20:11
Враньё - победил мельдоний. Гриша Родченков не даст соврать.
edyunia 11 августа 2018 | 20:21
stebinmaku: \\Гриша Родченков не даст соврать.\\
Вы верите этому пройдохе?
sanisan 11 августа 2018 | 20:22
Медальный зачет Чемпионата Европы по водным видам спорта 2018 г.
1. РОССИЯ золотых медалей 22, а всего 43
2. ВЕЛИКОБРИТАНИЯ золотых 12, всего 32
3. ИТАЛИЯ золотых 6 всего 36