Торговец наркотиками из Нигерии, укусивший при задержании полицейского, осужден на 10 лет колонии строгого режима

Как передает ИФ, в 2015 году нигериец в одном из московских кафе познакомился с 44-летним безработным музыкантом-наркоманом и предложил ему за 400-500 рублей приобретать у него марихуану. При попытке продать очередную партию наркотиков нигериец был задержан. При этом он укусил старшего оперуполномоченного в голень, причинив полицейскому, как говорится в приговоре, «физическую боль».