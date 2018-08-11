Торговец наркотиками из Нигерии, укусивший при задержании полицейского, осужден на 10 лет колонии строгого режима
Как передает ИФ, в 2015 году нигериец в одном из московских кафе познакомился с 44-летним безработным музыкантом-наркоманом и предложил ему за 400-500 рублей приобретать у него марихуану. При попытке продать очередную партию наркотиков нигериец был задержан. При этом он укусил старшего оперуполномоченного в голень, причинив полицейскому, как говорится в приговоре, «физическую боль».
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
polsan 11 августа 2018 | 20:17
за что ему дали 10 лет за то, что он африканец из Нигерии, что он наркоторговец или за то, что он нежно укусил полицейского?! )
mikescholar 11 августа 2018 | 20:22
«...как говорится в приговоре, физическую боль». Хорошо хоть не моральные страдания.
captainobvious 11 августа 2018 | 20:25
надеюсь, этот придурок догадается объявить голодовку, на радость всем неполживым и рукопожатным слушателям Эха?
croaker 11 августа 2018 | 20:25
За такой срок мог бы и отксить кусок да побольше.
eduard53 11 августа 2018 | 20:36
ИМХО, долгожданный для африканского нищеброда финал: три года он торговал наркотой, всё ждал, когда же его, наконец, посадят на казённые русские харчи, пришлось даже кусануть за ногу местного мента ...
cromwel 11 августа 2018 | 20:47
Десятку дали за то, что цены сбивал и был конкурентом местным блюстителям.