Самолет израильских ВВС нанес удар по палестинским радикалам в секторе Газа
По сообщениям армейской пресс-службы, палестинцы запускали в сторону еврейского государства воздушные шары с прикрепленными горящими предметами. Израиль считает запуск шаров и воздушных змеев с целью поджогов на своей территории террористической деятельностью. Жертв в результате нее нет, но ущерб от пожаров исчисляется миллионами долларов.
Комментарии6
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sensei54 11 августа 2018 | 20:10
Воздухоплавательные части ВКС РФ самое время поднимать на недосягаемую высоту.
Как запустим ... армаду. Мало не покажется.
neburzhui2 11 августа 2018 | 20:37
но ущерб от пожаров исчисляется миллионами долларов.
Во евреи молодцы ! И тут миллионы на пожары от палестинцев списывают.
:-)))))))))))))0
hastings 11 августа 2018 | 20:46
neburzhui2: не понятно почему считают в долларах, а не в шекелях? :/
olegleon 11 августа 2018 | 20:11
теперь радикалы запускают шарики в окружении 72 девственниц?
za_stalina 11 августа 2018 | 20:26
Читай по жилым кварталам.
chimp2013 11 августа 2018 | 20:27
" в сторону еврейского государства".
Дорогая Редакция, не надо читателей вводить в заблуждение. Израиль сегодня неизвестно кому принадлежащее государство. Правительство попыталось несколько дней назад принять закон о национальном еврейском государстве, так вчера выступили против израильские друзы, сегодня израильские арабы и бедуины. И это еще не конец. В Израиле есть и армяне, и черкесы, и чеченцы, и эфиопы, и эритрейцы и наконец, православные, да и вся Европа, включая Россию выступили против. Подали в Верховный суд против национального закона. Так что кому принадлежит Израиль только Богу известно . А Он то знает кому даровал Святую Землю.