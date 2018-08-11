Самолет израильских ВВС нанес удар по палестинским радикалам в секторе Газа

По сообщениям армейской пресс-службы, палестинцы запускали в сторону еврейского государства воздушные шары с прикрепленными горящими предметами. Израиль считает запуск шаров и воздушных змеев с целью поджогов на своей территории террористической деятельностью. Жертв в результате нее нет, но ущерб от пожаров исчисляется миллионами долларов.