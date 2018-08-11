Власти Германии планируют создать государственное агентство инноваций в сфере кибербезопасности

Федеральное правительство обсудит инициативу министров обороны и внутренних дел в ближайшую среду. Как пишет Spiegel, задача будущего агентства — финансировать собственные разработки в сфере компьютерной безопасности. На данный момент службы безопасности и вооруженные силы Германии закупают ПО у сторонних компаний. Схожие госкомпании есть в США и Израиле.