Власти Германии планируют создать государственное агентство инноваций в сфере кибербезопасности
Федеральное правительство обсудит инициативу министров обороны и внутренних дел в ближайшую среду. Как пишет Spiegel, задача будущего агентства — финансировать собственные разработки в сфере компьютерной безопасности. На данный момент службы безопасности и вооруженные силы Германии закупают ПО у сторонних компаний. Схожие госкомпании есть в США и Израиле.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
olegleon 11 августа 2018 | 20:09
не доверяют американскому ПО? дожили. даже немцы уже не доверяют
zurich_106 11 августа 2018 | 20:37
olegleon: а как же газ, ольгинец, как же партнерство. северные потоки? Не доверяют немцы?