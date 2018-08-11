Около 750-ти туристов эвакуировано вертолетами из кемпингов на юге Франции

Люди оказались застигнутыми мощным наводнением. Всего, по данным властей, в пострадавших района были спасены более полутора тысяч человек. Без вести пропавшим числится 7о-летний турист из Германии. Несколько районов центрально и юго-восточной Франции подверглись наводнению после того, как 9 августа – после жары – начались проливные дожди.