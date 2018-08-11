Природный пожар в районе Лос-Анджелеса уничтожил не менее 13 домов
Как передает Ассошиэйтед Пресс, из зоны стихийного бедствия эвакуированы свыше 20 тыс. человек. Пожар распространился на площади около 80 кв. км. Борьбу с огнем ведут более 1,5 тыс. пожарных. Пламя удалось локализовать примерно на трети территории, охваченной огнем. В четверг власти Калифорнии ввели в ряде округов чрезвычайное положение. В среду полиция задержала 51-летнего подозреваемого в намеренном поджоге. Если его вина будет доказана, остаток жизни он проведет в тюрьме.
Комментарии1
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bereshliberalivjamu 11 августа 2018 | 19:37
Рукавов нет, деньги на противопожарный инвентарь распилили, люди брошены на произвол судьбы.