Около 70-ти семей в грузинском регионе Самегрело отрезаны от внешнего мира

Причиной стали ливневые дожди. В населенном пункте Сенаки вышла из берегов река Техура. Мощные потоки воды повредили, а затем полностью снесли мост. Повреждены и местные автодороги. Как передает Интерфакс, практически во всех селах муниципалитета вода затопила первые этажи домов. Затоплена центральная площадь города и территория железнодорожной станции. О введении чрезвычайного положения пока не сообщалось.