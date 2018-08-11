МВД Румынии: Жандармерия во время манифестации в Бухаресте действовала не против мирных граждан, а против хулиганов
Румынская жандармерия во время антиправительственной манифестации в Бухаресте действовала не против мирных граждан, а против опасных хулиганов. Такую позицию заняла глава МВД страны Кармен Дан. Выступая в прямом телеэфире она подчеркнула, что силовое вмешательство в акцию в было оправдано, так поступают власти в любой европейской стране. Дан добавила что «подстрекатели к насилию получат соответствующий ответ». Вчерашнюю критику президента, который осудил действия жандармерии, Дан назвала преждевременной. Накануне президент Клаус Йоханнис потребовал, чтобы министр внутренних дел взяла на себя ответственность за жесткий разгон антиправительственного митинга.
Комментарии2
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zukus 11 августа 2018 | 19:38
Руки прочь от румынских жандармов!
Украинцам брать пример с румынцев!
olegleon 11 августа 2018 | 19:39
значит Россия это не европейская страна, т.к. у нас водомётами и газом не травят нарушителей проведения акций.