Московский ЦСКА с трудом ушел от поражения в матче 3 тура российской Премьер-лиги с красноярским «Енисеем»

Игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «армейцы» в этом сезоне не одержали еще ни одной победы. Сегодня же в рамках третьего тура состоится матч между «Ростовым» и «Крыльями советов». В эти минуты московский «Спартак» принимает махачкалинский «Анжи».