Московский ЦСКА с трудом ушел от поражения в матче 3 тура российской Премьер-лиги с красноярским «Енисеем»
Игра завершилась со счетом 1:1. Таким образом, «армейцы» в этом сезоне не одержали еще ни одной победы. Сегодня же в рамках третьего тура состоится матч между «Ростовым» и «Крыльями советов». В эти минуты московский «Спартак» принимает махачкалинский «Анжи».
Комментарии1
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sandro_007 11 августа 2018 | 19:09
Енисей должен был побеждать. Пенальти более чем сомнительный.