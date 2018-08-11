Полиция разыскивает предполагаемого поджигателя церкви в Кондопоге

Операция проходит по всему Северо-Западу страны.

Специальные ориентировки были разосланы по всем отделения полиции. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают экскурсионный автобус марки ПАЗ. Он — красного цвета, а на боку — реклама магазина бытовой техники. Также там может находиться гид в жёлтой футболке. Все эти данные полиции сообщил сторож Успенской церкви в Кондопоге, которая сгорела накануне. Власти подозревают поджог. Они основываются на показаниях очевидцев, которые сообщили, что в 8 утра к храму подъехала группа туристов. Откуда — неизвестно. И совсем скоро начался пожар, который моментально охватил всю церковь.

Впрочем, то, что пожар был умышленным — ещё не точно. Возможно, причиной стала неосторожность кого-то из приезжих.

Церковь Успения Божией Матери находится на территории бывшей деревни. Здание построили в конце XVIII века в память о крестьянах, погибших во время одного из восстаний. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, и вместе с тем, одним из старейших сохранившихся на территории России храмов.

Виновнику пожара, в результате которого сгорела церковь в Кондопоге, грозит три года тюрьмы.