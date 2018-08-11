По факту ДТП в Подмосковье с участием автобуса, водитель которого внезапно умер за рулем, возбуждено уголовное дело

Автобус перевозил детей из пансионата в Наро-Фоминском районе. Во время рейса 52-летний водитель почувствовал себя плохо, съехал в кювет, и автобус перевернулся. Несколько детей получили незначительные травмы, и после оказания первой помощи отправились домой, в Нижний Тагил. По предварительным данным, смерть водителя наступила от инфаркта. Ранее сообщалось, что перед выездом он прошел медосмотр, но врачи ничего подозрительного не выявили.