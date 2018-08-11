По факту ДТП в Подмосковье с участием автобуса, водитель которого внезапно умер за рулем, возбуждено уголовное дело
Автобус перевозил детей из пансионата в Наро-Фоминском районе. Во время рейса 52-летний водитель почувствовал себя плохо, съехал в кювет, и автобус перевернулся. Несколько детей получили незначительные травмы, и после оказания первой помощи отправились домой, в Нижний Тагил. По предварительным данным, смерть водителя наступила от инфаркта. Ранее сообщалось, что перед выездом он прошел медосмотр, но врачи ничего подозрительного не выявили.
Комментарии5
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
stanislav1975 11 августа 2018 | 19:13
Смерть задержана, с ней ведутся следственные действия.
tv_victim 11 августа 2018 | 19:22
Это 52 года мужику. А стараниями гениального правительства водители до 65-ти будут баранку крутить.... А что, если верить телику здоровья-то не мерено....
a_111111 11 августа 2018 | 19:26
то есть водителя не прсадить, но есть врач..
ruthenocene 11 августа 2018 | 19:26
Расстреляйте его, бл...!
georgsemen 11 августа 2018 | 19:28
Всепральна! А почему нельзя осудить водителя и впаять ему лет восемь с конфискацией?
В Великой РФ уже были прецеденты судов над мертвыми и всё нормалек!
Зачем, спрашивается, водитель умер?
Почему, именно, инфаркт?
Не терракт ли это, проплаченный, естественно, мы знаем кем?